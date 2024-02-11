Поздравление с китайским Новым годом появилось на фасадах домов-книжек на Новом Арбате

На медиафасадах домов-книжек на Новом Арбате появилось поздравление с китайским Новым годом. Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.
«Праздничную открытку горожанам шлют дома-книжки на Новом Арбате», — говорится в сообщении.
На фасадах показали тематический видеоролик с драконами и традиционными красными китайскими фонариками. Их цвет символизирует счастье, успех и благосостояние.
По случаю празднования китайского Нового года в Москве Дептранс подготовил специальный маршрут. Он будет доступен с 9 по 18 февраля в приложении «Московский транспорт». Благодаря маршруту москвичи и гости столицы смогут посетить все точки фестиваля «Китайский Новый год в Москве».