Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Поздравление с китайским Новым годом появилось на фасадах домов-книжек на Новом Арбате

На фасадах показали тематический видеоролик с драконами и традиционными красными китайскими фонариками.

На медиафасадах домов-книжек на Новом Арбате появилось поздравление с китайским Новым годом. Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

«Праздничную открытку горожанам шлют дома-книжки на Новом Арбате», — говорится в сообщении.

На фасадах показали тематический видеоролик с драконами и традиционными красными китайскими фонариками. Их цвет символизирует счастье, успех и благосостояние.

По случаю празднования китайского Нового года в Москве Дептранс подготовил специальный маршрут. Он будет доступен с 9 по 18 февраля в приложении «Московский транспорт». Благодаря маршруту москвичи и гости столицы смогут посетить все точки фестиваля «Китайский Новый год в Москве».

праздники