Поздравление с китайским Новым годом появилось на фасадах домов-книжек на Новом Арбате

По случаю празднования китайского Нового года в Москве Дептранс подготовил специальный маршрут. Он будет доступен с 9 по 18 февраля в приложении «Московский транспорт». Благодаря маршруту москвичи и гости столицы смогут посетить все точки фестиваля «Китайский Новый год в Москве».