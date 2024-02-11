Какой сегодня праздник: 12 февраля

Что интересного произошло 12 февраля?
Сегодня Международный день науки и гуманизма, или День Дарвина. Выдающийся ученый Чарльз Дарвин внес огромный вклад в развитие науки. Он является основоположником теории естественного отбора и эволюции. Еще при его жизни эти открытия были расценены как научный переворот. Празднование Дня Дарвина в основном проходит в научных и учебных заведениях, где силами студентов и преподавателей организуются выставки, семинары и лекции, конференции, а также конкурсы работ учащихся. Нередко к участию в праздничных мероприятиях привлекаются общественные деятели, представители гуманитарных фондов, а также журналисты, освещающие события в прессе.
Примечательно, что практически накануне Дня святого Валентина — 12 февраля — отмечается Международный день брачных агентств (International Day of Marriage Agencies). Этот профессиональный праздник появился на Украине — он был зарегистрирован государственным департаментом интеллектуальной собственности министерства образования и науки Украины 1 декабря 2010 года.
Идею учреждения нового праздника, принадлежащую одному из украинских брачных агентств, подхватили многие агентства-партнеры США, Канады, Германии, Франции, Италии, Испании, Швейцарии и России.
Игра с чувствами или спасение от одиночества? Брачное агентство — за и против.
По некоторым данным, история брачных агентств насчитывает более 360 лет! Первая брачная контора «Бюро встреч и адресов» была открыта в Лондоне 29 сентября 1650 года. И с тех пор поиск супруга по объявлению или через службу знакомств стал весьма популярным.
12 февраля жители Мьянмы отмечают государственный праздник — День Союза. Эта дата является годовщиной Панглунгской конференции, проходившей в 1947 году. На этой конференции Аун Сан, руководитель борьбы за национальную независимость Бирмы (современной Мьянмы) от Британской империи и Японии, и руководители этнических группировок Шан, Качин и Чин подписали Панглунгское соглашение о создании независимого государства.
Однако независимость Бирма обрела позже: в 1947 году Аун Сан и шестеро членов правительства погибли от рук правых заговорщиков. Передача англичанами власти была отложена.
В 1948 году страна обрела независимость, однако в ней началась гражданская война, так как некоторые этнические группировки не признали центральное правительство (перед уходом англичане пообещали им независимость).
На данный момент достигнуты условные соглашения о прекращении огня со всеми штатами. 12 февраля — годовщина подписания Панглунгского соглашения — отмечается в Мьянме как День Союза.
Исторические события 12 февраля в мире.
1502-й — из Кастилии изгнаны мавры, не принявшие христианство;
1541-й — испанский конкистадор и первый губернатор Чили Педро де Вальдивия основал город Сантьяго-де-Чили;
1818-й — Чили провозгласила свою независимость;
1832-й — Эквадор аннексировал Галапагосские острова;
1865-й — Дмитрий Менделеев защитил диссертацию «О соединении спирта с водою». Многие уверены, что этим самым он заложил основу рецепта русской водки;
1891-й — итальянский астроном Элия Миллосевич в обсерватории Римского колледжа открыл астероид главного пояса «Жозефина»;
2002-й — катастрофа Ту-154 под Хорремабадом (Иран), погибли 119 человек;
2010-й — профессор биологии Алабамского университета в городе Хантсвилл (штат Алабама, США) Эми Бишоп открыла стрельбу на собрании преподавателей биологического факультета, в результате чего погибли трое и еще три человека ранены.
Исторические события 12 февраля в Казахстане.
1925-й — образована Каракалпакская автономная область в составе Казахской АССР;
2001-й — в Павлодаре открыт мемориальный Дом-музей Дмитрия Багаева;
2010-й — в Астане (сейчас Нур-Султан) запущен завод по производству кресел-колясок для людей с ограниченными возможностями. Завод заработал благодаря усилиям «Казахстанской конфедерации инвалидов» и немецкой фирмы «Майра» при поддержке акимата столицы;
2016-й — в пустыне Кызылкум шымкентские археологи обнаружили кольчуги батыров XVIII века. О случайной находке археологам рассказали местные жители. Историки впервые обнаружили документальное доказательство того, как казахи воевали с джунгарами три века назад. Кольчуги, накидка и даже шлем лежали так, будто их сняли и аккуратно положили на хранение.
Дни рождения знаменитостей 12 февраля в мире.
В 1809 году родился Чарльз Дарвин — английский натуралист и путешественник, автор эволюционной теории развития живых организмов (дарвинизма);
в 1809 году родился Авраам Линкольн — 16-й президент США;
в 1881 году родилась Анна Павлова — знаменитая русская балерина;
в 1916 году родился Готлиб Ронинсон — советский актер театра и кино, народный артист РСФСР (1989). Известен по фильмам «Двенадцать стульев», «Не может быть!», «Берегись автомобиля»;
в 1932 году родился Евгений Кибкало — советский оперный певец (баритон), музыкальный педагог. Заслуженный артист РСФСР (1959). Народный артист РСФСР (1970);
в 1945 году родилась Мод Адамс — шведская актриса. Исполнительница роли Эндрю Адамс (девушки Джеймса Бонда) в фильмах «Человек с золотым пистолетом» и «Осьминожка».
Кто родился 12 февраля в Казахстане.
В 1941 году родилась Сара Назарбаева — супруга первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева;
в 1948 году родился Олег Квятковский — лауреат премии Президента Республики Казахстан в области СМИ, лауреат премии Союза журналистов Казахстана, лауреат Международного конкурса журналистов стран СНГ «Русский мир»;
в 1959 году родился Нурлан Ахпаров — доктор медицинских наук, врач — детский хирург высшей категории.
День смерти знаменитостей 12 февраля в мире.
В 1976 году умер Леонид Варпаховский — режиссер театра и кино, киновед, сценарист, художник, народный артист РСФСР;
в 1981 году умер Лев Атаманов — кинорежиссер, один из зачинателей советской мультипликации, народный артист РСФСР;
в 2006 году умер Питер Бенчли — американский писатель и сценарист, автор романа «Челюсти»;
в 2017 году умер Эл Джерро — американский джазовый музыкант и певец, семикратный лауреат премии «Грэмми».
Народный праздник 12 февраля.
Сегодня отмечается народный праздник Трехсвятие. В церковном календаре это соборный праздник в честь трех главных мировых учителей, отцов Православной Церкви.
В X столетии нашей эры в Константинополе произошел раскол веры. Просвещенные в вопросах веры мужи разделились на три противоборствующих лагеря. Причиной жаркого спора явились трое выдающихся отцов Церкви — Григорий Богослов, Иоанн Златоуст и Василий Великий. Каждый из трех враждующих лагерей старался доказать, что святой, которому они отдают предпочтение, важнее двух остальных. Вскоре эти распри поглотили всех жителей города. Повсюду разгорались несмолкаемые споры и ссоры, которым не было видно ни конца, ни края. Спор разрешили сами святые. Однажды глубокой ночью они все, сперва по очереди, а потом вместе, явились во сне митрополиту Евхаитинскому. Отцы Церкви объяснили, что ошибка людей в том, что они пытаются разъединить святых, являющихся единым целым. Поэтому лучше совершать память о них в один день. Так и появился праздник Трехсвятие.
День ангела.
Василий, Владимир, Григорий, Иван, Максим, Пелагея, Петр, Степан, Федор.