Какой сегодня праздник: 12 февраля

Сегодня Международный день науки и гуманизма, или День Дарвина. Выдающийся ученый Чарльз Дарвин внес огромный вклад в развитие науки. Он является основоположником теории естественного отбора и эволюции. Еще при его жизни эти открытия были расценены как научный переворот. Празднование Дня Дарвина в основном проходит в научных и учебных заведениях, где силами студентов и преподавателей организуются выставки, семинары и лекции, конференции, а также конкурсы работ учащихся. Нередко к участию в праздничных мероприятиях привлекаются общественные деятели, представители гуманитарных фондов, а также журналисты, освещающие события в прессе.