Что можно и нельзя делать в Васильев день 12 февраля, который называют Трехсвятие

Православная церковь 12 февраля вспоминает святого Василия Великого, Иоанна Златоуста, Григория Богослова. В народе празднуют Васильев день. Кроме того, праздник называют Трехсвятие, так как вспоминают трех святителей.
Что нельзя делать 12 февраля
Запрещено ссориться, повышать голос на детей, а также на пожилых родственников. Это грозит болезнями. Не следует возвращать долги. Нельзя стирать. Предки верили, что вместе с водой можно смыть удачу. Кроме того, не рекомендуется ревновать. Согласно приметам, это может привести к расставанию.
Что можно делать 12 февраля
По традиции, на Трехсвятие посещали храмы и молились святым. Как правило, у них просили взаимопонимания между детьми и родственниками. Также 12 февраля проводили генеральную уборку и вычищали углы от пыли. Подобным пытались привлечь в дом деньги и удачу.
Согласно приметам, сильный ветер в Васильев день предупреждает о сильных морозах. Если деревья стоят в инее, то это говорит про оттепель. К слову, заячьи следы в саду предвещали нескорое окончание зимы.