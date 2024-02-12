Что можно и нельзя делать в Васильев день 12 февраля, который называют Трехсвятие

Запрещено ссориться, повышать голос на детей, а также на пожилых родственников. Это грозит болезнями. Не следует возвращать долги. Нельзя стирать. Предки верили, что вместе с водой можно смыть удачу. Кроме того, не рекомендуется ревновать. Согласно приметам, это может привести к расставанию.