Синоптики предупредили про дожди и до +11 в Беларуси 12 февраля

В стране погоду будут и далее определять атмосферные фронты, за которыми будет поступать теплая воздушная масса с юга Европы. Ожидается облачная погода. В ночное и утреннее время возможны дожди. По северо-востоку вероятен мокрый снег, а также слабый гололед. В дневное время местами, а по северной части во многих районах прогнозируются дожди. Также возможен туман. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер окажется юго-восточный переменных направлений. Ночью температура воздуха составит от −2 по северо-востоку и до +7 градусов по юго-западу. Днем будет от +1 до +7 градусов, а по юго-западу воздух прогреется от +8 до +11 градусов.