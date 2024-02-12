Глава Пентагона вновь попал в больницу

В конце декабря прошлого года Остин перенес «малоинвазивную» операцию для лечения рака простаты, а в первый день нового года вернулся на две недели в больницу из-за воспаления мочевыводящих путей и скопления жидкости в брюшной полости.
«Охрана доставила Остина в военный медицинский центр имени Уолтера Рида для осмотра в связи с симптомами, указывающими на проблему с мочевым пузырем», — говорится в сообщении ведомства, поступившем в РИА Новости.
Как сообщает Пентагон, о случившемся уведомили зама Остина и главу комитета начальников штабов, а также Белый дом и конгресс.