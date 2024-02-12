Что произошло в Иркутске в ночь на 12 февраля 2024 года: последние новости

Организация АО «Дорожное эксплуатационное предприятие № 103» из Башкирии была выбрана для выполнения ремонтных работ на участке федеральной дороги А-331 «Вилюй», протяженностью 71 км, которая связывает Иркутскую область и Якутию. Общая стоимость работ составит 2,3 млрд рублей.
Пенсионерка из Иркутска получила обратно свой кошелек с наличными, который она потеряла у входа в торговый центр. Сотрудникам полиции обо всем рассказала родственница молодого человека, который взял пакет с деньгами. Эту информацию передает пресс-служба Главного управления МВД по Иркутской области.
В районе Тайшета полиция ведет расследование аварии, в которой погибли три мужчины. Согласно первоначальной информации, примерно в 13:00 часов 11 февраля на трассе Р-255 «Сибирь» произошло столкновение грузовика «МАЗ» с встречным автомобилем «FAW» и полуприцепом.