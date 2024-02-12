Что произошло в Иркутске в ночь на 12 февраля 2024 года: последние новости

Пенсионерка из Иркутска получила обратно свой кошелек с наличными, который она потеряла у входа в торговый центр. Сотрудникам полиции обо всем рассказала родственница молодого человека, который взял пакет с деньгами. Эту информацию передает пресс-служба Главного управления МВД по Иркутской области.