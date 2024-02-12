Качество жизни в Приморье снизилось за 2023 год

«Первые строчки рейтинга, как и годом ранее, занимают Москва, Санкт-Петербург и Московская область. В замыкающей тройке оказались Еврейская автономная область, Ингушетия и Тува», — передает РИА Новости.
Согласно рейтингу, Приморский край оказался на 46-й строчке по уровню качества жизни с рейтинговым баллов 52,642. Отмечается, что в 2022 году регион находился на 43-й строчке.
Ранее стало известно, какие самые высокооплачиваемые вакансии есть на дальнем Востоке. Работодатели предлагают заработному плату до 160 тысяч рублей в месяц.