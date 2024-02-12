Качество жизни в Приморье снизилось за 2023 год

ВЛАДИВОСТОК, 12 февраля, ФедералПресс. По итогам 2023 года качество жизни выросло в большинстве российских регионах — в 85 из 89. Снижение наблюдается только в четырех субъектах РФ — в Чукотском автономном округе, Белгородской, Магаданской и Псковской областях.