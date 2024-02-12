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Качество жизни в Приморье снизилось за 2023 год

ВЛАДИВОСТОК, 12 февраля, ФедералПресс. По итогам 2023 года качество жизни выросло в большинстве российских регионах — в 85 из 89. Снижение наблюдается только в четырех субъектах РФ — в Чукотском автономном округе, Белгородской, Магаданской и Псковской областях.
Источник: РИА "Новости"

«Первые строчки рейтинга, как и годом ранее, занимают Москва, Санкт-Петербург и Московская область. В замыкающей тройке оказались Еврейская автономная область, Ингушетия и Тува», — передает РИА Новости.

Согласно рейтингу, Приморский край оказался на 46-й строчке по уровню качества жизни с рейтинговым баллов 52,642. Отмечается, что в 2022 году регион находился на 43-й строчке.

Ранее стало известно, какие самые высокооплачиваемые вакансии есть на дальнем Востоке. Работодатели предлагают заработному плату до 160 тысяч рублей в месяц.

экономика