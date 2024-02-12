Из Владивостока в Северную Корею может быть запущен паром

Власти КНДР заинтересованы в запуске транспортных маршрутов с Приморьем. В повестке дня возобновление рейсов пассажирского парома во Владивосток из порта Раджин, сообщает ИА PrimaMedia. В настоящее время между портами Республики Корея и Владивостоком курсируют два южно-корейскких парома.
8 мая 2017 года компания «ИнвестСтройТрест» открыла грузопассажирское паромное сообщение между портами Раджин и Владивосток, до этого пассажирские суда из КНДР в Россию не ходили. Рейсы выполнялись на пароме ManGyongBong, до 2006 года работавшего на линии с японским портом Ниигата. Паром способен взять на борт 193 туриста и до 1,5 тысячи тонн грузов. В начале сентября 2018 года рейсы парома были приостановлены из-за разногласий компании-оператора и ООО «Владивостокский морской терминал», в аренде у которого находятся причалы морского вокзала Владивостока.
«У нас ранее уже имелось паромное сообщение между Раджином и Владивостоком, оно было весьма востребованным. Надеюсь, что скоро такое сообщение будет восстановлено. КНДР заинтересована в расширении двусторонней транспортной инфраструктуры. Одним из проектов в этой области является строительство автомобильного моста между нашим Хасаном (в Приморском крае — Прим. ред.) и корейским Туманганом. Необходимость такой транспортной артерии давно назрела. Исхожу из того, что в самое ближайшее время будет подписано межправительственное соглашение о сооружении автомобильного моста», — рассказал посол России в Пхеньяне Александр Мацегора в интервью РИА Новости (18+).
Вопрос возобновления пассажирского сообщения стоит в повестке. Надеюсь, что еще в текущем году у нас вновь появятся прямое железнодорожное сообщение между Пхеньяном и Хабаровском, между Пхеньяном и Москвой", — сказал посол России в Пхеньяне Александр Мацегора.
Единственный пограничный железнодорожный переход с КНДР в России Хасан (Приморский край) — Туманган (КНДР) был открыт в 2013 году для экспорта товаров в порт Раджин. В 2019 году, до закрытия на карантин из-за коронавируса, через этот пункт пропуска было отправлено более 50 тысяч тонн экспортных грузов. Железнодорожное грузовое сообщение возобновилось в начале ноябре 2022 года.
В настоящее время регулярные авиарейсы из Пхеньяна во Владивосток выполняет национальный перевозчик КНДР Air Koryo. В расписании аэропорта Владивосток говорится, что полёты выполняются дважды в неделю на воздушных судах Ту-204.