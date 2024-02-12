Из Владивостока в Северную Корею может быть запущен паром

«У нас ранее уже имелось паромное сообщение между Раджином и Владивостоком, оно было весьма востребованным. Надеюсь, что скоро такое сообщение будет восстановлено. КНДР заинтересована в расширении двусторонней транспортной инфраструктуры. Одним из проектов в этой области является строительство автомобильного моста между нашим Хасаном (в Приморском крае — Прим. ред.) и корейским Туманганом. Необходимость такой транспортной артерии давно назрела. Исхожу из того, что в самое ближайшее время будет подписано межправительственное соглашение о сооружении автомобильного моста», — рассказал посол России в Пхеньяне Александр Мацегора в интервью РИА Новости (18+).