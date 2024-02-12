Российские ученые заявили о победе над кариесом

По ее оценкам, именно пролонгированный эффект разработанных гелей выделяет их на фоне профилактических препаратов других производителей. «Доступные на рынке средства требуют постоянного применения, поскольку эффект держится всего две недели. На этом фоне наше средство эффективнее почти в шесть раз», — подчеркнула заведующая кафедрой.