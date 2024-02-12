ХК «Сибирь» проиграл омскому «Авангарду» с разгромным счетом 2:7

11 февраля хоккейная «Сибирь» провела выездной матч с омским «Авангардом». Встреча закончилась сокрушительным поражением новосибирской команды — 2:7.
Первый гол в игре был забит уже на третьей минуте, когда шайба после броска Михаила Назарова оказалась в воротах «Авангарда». В целом, игра шла равной, пока на 15-й минуте Владимир Бутузов не нарушил правила. После этого удаления, омская команда сумела воспользоваться своим большинством и сравнять счет. На 20-й минуте Иван Климович был удален, и соперник получил еще одно преимущество.
Второй период начался при счете 1−1 и меньшинстве «Сибири», и в это время Артем Михеев забил гол и вывел новосибирцев вперед. Далее у «Сибири» было еще одно удаление — на этот раз Никиты Шашкова. «Авангард» сравнял счет, а затем вышел вперед. На 30-й минуте случился ключевой момент матча, когда Тэйлор Бек получил двойной штраф и был удален на 10 минут, а «Авангард» забил два гола, играя в большинстве и счет стал 5:2 в его пользу. После этого Антон Худобин заменил Антона Красоткина в воротах. На 38-й минуте «Авангард» забил шестой гол и фактически завершил игру. В третьем периоде омичи забили седьмую шайбу в ворота новосибирской команды.
На послематчевой пресс-конференции и.о. главного тренера ХК «Сибирь» Сергей Кривокрасов сказал, что есть вопросы к дисциплине игроков:
«Начали матч неплохо, было хорошее начало. Сказал бы, что играли очень хорошо. Конечно, удаления подвели нас, сломали весь матч. С такой командой мы не имеем права удаляться так много. Исход матча зависел от большинства. Явно были ошибки, раз пропустили голы. Конечно, нужно было сыграть где-то по-другому. “Авангард” — мастеровитая команда, они реализовали все свои шансы. Я считаю, что темп держали все 60 минут, в этом парни молодцы. Не видел такого сильного сбоя в темпе, они выложились по полной. Вопросы только к дисциплине».
В настоящий момент «Авангард» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. «Сибирь» на 10-м месте, отставание от зоны плей-офф составляет два очка. Следующая игра новосибирской команды состоится 15 февраля. «Сибирь» сыграет с «Нефтехимиком» на домашнем льду.