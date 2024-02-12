ХК «Сибирь» проиграл омскому «Авангарду» с разгромным счетом 2:7

Второй период начался при счете 1−1 и меньшинстве «Сибири», и в это время Артем Михеев забил гол и вывел новосибирцев вперед. Далее у «Сибири» было еще одно удаление — на этот раз Никиты Шашкова. «Авангард» сравнял счет, а затем вышел вперед. На 30-й минуте случился ключевой момент матча, когда Тэйлор Бек получил двойной штраф и был удален на 10 минут, а «Авангард» забил два гола, играя в большинстве и счет стал 5:2 в его пользу. После этого Антон Худобин заменил Антона Красоткина в воротах. На 38-й минуте «Авангард» забил шестой гол и фактически завершил игру. В третьем периоде омичи забили седьмую шайбу в ворота новосибирской команды.