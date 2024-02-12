«Адмирал» лишился шансов на плей-офф, даже не выходя на площадку

Игрокам приморской команды надо также начинать доказывать свою необходимость и бороться за место в составе на следующий год. Пока что точно известно, что после этого сезона «Адмирал» покинут находящиеся в аренде голкипер Сергей Иванов и нападающий Дмитрий Бучельников.