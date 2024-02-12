«Адмирал» лишился шансов на плей-офф, даже не выходя на площадку

Хоккейный клуб «Адмирал» официально лишился шансов на попадание в плей-офф КХЛ в этом сезоне. Идущий восьмым в Восточной конференции «Нефтехимик» из Нижнекамска набрал 64 очка, благодаря гостевой победе над «Торпедо». Приморская команда, даже в случае максимального результата в оставшихся матчах регулярного чемпионата, сможет набрать только 63 очка.
«Нефтехимик», который борется за последнюю, восьмую путевку в игры на вылет, добился непростой победы в Нижнем Новгороде в овертайме — 4:3.
«Адмиралу» же сейчас предстоит сосредоточиться на том, чтобы в оставшихся 7 встречах регулярного сезона показать достойный результат. Впереди последняя домашняя серия этого чемпионата. 13 и 14 февраля «Адмирал» принимает во Владивостоке «Барыс», 16 и 18-го — «Трактор». Завершит чемпионат команда гостевыми играми с «Салаватом Юлаевым», в Москве с «Динамо» и «Ак Барсом».
Игрокам приморской команды надо также начинать доказывать свою необходимость и бороться за место в составе на следующий год. Пока что точно известно, что после этого сезона «Адмирал» покинут находящиеся в аренде голкипер Сергей Иванов и нападающий Дмитрий Бучельников.