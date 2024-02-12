Благотворительные хоккейные матчи проходят в Хабаровском крае

В Советско-Гаванском районе 10 февраля открылась серия благотворительных хоккейных матчей. Идея организовать спортивные игры в помощь участникам спецоперации из Хабаровского края принадлежит ванинскому спортсмену Антону Серику. Его поддержали не только волонтеры, но и священнослужители, и другие представители организаций.