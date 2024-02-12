Благотворительные хоккейные матчи проходят в Хабаровском крае

В Советско-Гаванском районе 10 февраля открылась серия благотворительных хоккейных матчей. Идея организовать спортивные игры в помощь участникам спецоперации из Хабаровского края принадлежит ванинскому спортсмену Антону Серику. Его поддержали не только волонтеры, но и священнослужители, и другие представители организаций.
С этим предложением они обратились к главе Ванинского района Сергею Нагорняку и главе Советско-Гаванского района Андрею Черепанову.
Первая игра в серии прошла в Ледовом дворце и собрала полные трибуны. Среди зрителей были и участники спецоперации. Они стали свидетелями спортивного сражения на льду между командами «Триумф» и «Трансбункер».
— Очень хорошо, что в администрации обращаются общественники с идеями проведения таких важных мероприятий. Стараемся поддержать всех тех, кто сейчас защищает рубежи нашей родины, — сказал Сергей Нагорняк.
Деньги, вырученные от продажи билетов и сувениров, передадут в помощь участникам СВО.