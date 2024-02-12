В Новосибирском зоопарке детеныш мартышек Диана попал на видео

В январе этого года у мартышек Диана, проживающих в зоопарке Новосибирска, родился детеныш. Недавно подросший малыш попал на видео постоянной посетительницы учреждения Анны Новиковой.
В ролике черно-белый детеныш пытается убежать от родителей, чтобы полазить по вольеру. Однако родители не дают ему уйти и по очереди останавливают его. Малыш был довольно настойчив, но его попытка, судя по всему, не удалась.
Мартышки Диана содержатся в Новосибирском зоопарке с 2007 года. Приматы этого вида живут семейными группами из одного взрослого самца и нескольких самок.