Хабаровчане могут поделиться прочитанными книгами с детскими библиотеками

С 12 по 18 февраля в Хабаровске будет проводиться акция «Дарите книги с любовью», сообщает пресс-служба администрации Хабаровска.
Эта акция проводится ко Дню книгодарения, который отмечается 14 февраля.
Отмечается, что в рамках акции принести в библиотеки можно любые книги, главное, чтобы они были чистые и в хорошем состоянии. Подчеркивается, что больше всего детям нужна литература последних годов издания. Если книги не пригодятся в самих библиотеках, то их направят в пункты кроссбукинга.
Приносить книги можно в любой из 11 филиалов централизованной системы детских библиотек города.