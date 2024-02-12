Хабаровчане могут поделиться прочитанными книгами с детскими библиотеками

Отмечается, что в рамках акции принести в библиотеки можно любые книги, главное, чтобы они были чистые и в хорошем состоянии. Подчеркивается, что больше всего детям нужна литература последних годов издания. Если книги не пригодятся в самих библиотеках, то их направят в пункты кроссбукинга.