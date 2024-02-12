В Новосибирске гречка подешевела на 18,5% за год

Гречка в Новосибирской области за год подешевела на 18,5%: об этом сообщает издание «ФедералПресс». За килограмм крупы жителям региона придется отдать в среднем 76,1 рубля.
Новосибирская область занимает пятое место по стоимости гречки Сибири. В лидерах — Республика Тыва (99,2 рубля за килограмм), Республика Алтай (98,2 рубля за килограмм), Красноярский край (86 рублей за килограмм) и Томская область (76,7 рубля за килограмм).
А вот дешевле всего в Сибири гречка стоит в Алтайском крае: в среднем 61,4 рубля за килограмм.