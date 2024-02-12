Пенсионер из Новосибирска проплыл более 3 км в ледяной воде

В прошедшие выходные на озере Юга в Новосибирске прошел Суточный марафон — это 24-часовой заплыв в ледяной воде. Об этом сообщили в паблике Новосибирского отделения ВООП в «ВКонтакте».
В марафоне приняли участие 68 человек из Новосибирска, Барнаула, Кузбасса и Томска.
Самым пожилым моржом на длинные дистанции стал 64-летний Александр Мамчур, который проплыл в ледяной воде 3300 метро за 1,5 часа. Его результат стал самым большим за сутки у мужчин.
Среди женщин отличилась Дарья Барышева из Томска, она проплыла 2650 метров за 1 час и 15 минут.
Самым юным участником марафона стал 11-летний Роман П., он 2 раза преодолел дистанции по 25 метров.
После заплывов участников ждали две бани и чан с теплой водой для отогрева.
Температура воды на озере была +1 градус. Ночью было организовано дежурство медиков, освещение, пункты обогрева и питания.
Ранее новосибирские «моржи» рассказали свои леденящие истории.