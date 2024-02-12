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Жители Новосибирска вышли на сход для спасения Жемчужины Сибири

Около 300 жителей Новосибирска вышли 11 февраля на сход для спасения Жемчужины Сибири.
Источник: Freepik

Около 300 жителей Новосибирска вышли 11 февраля на сход для спасения Жемчужины Сибири. Они хотят защитить озеро в Заельцовском районе города от сброса воды со спортплощадки. Они записали видеообращение к главе региона и прокурору области с требованием запретить сброс даже отфильтрованной воды со стройплощадки в озеро.

Люди считают такую организацию строительства преступлением перед природой и намерены выгнать строителей с помощью правоохранительных органов.

Активистам уже удалось приостановить монтаж системы водоотведения, не смотря на разрешение, выданное компанией минприроды региона.

В природоохранном ведомстве считают это выступление провокацией. Но местные жители не хотят доверять судьбу озера фильтрам и каждый раз думать, достаточно ли хорошо они работают. Они требуют, чтобы озеро оставили в покое, чтобы власти считались с их позицией.

На сегодняшний день уже собрано порядка 35 подписей с требованием прекратить сброс воды в озеро и аннулировать разрешение, выданное застройщику. И сбор подписей продолжается.

Напомним, ранее «МК в Новосибирск» писал, что в Новосибирске вспыхнул скандал из-за слива вод со стройки в озеро.

экология