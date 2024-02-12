Жители Новосибирска вышли на сход для спасения Жемчужины Сибири

Около 300 жителей Новосибирска вышли 11 февраля на сход для спасения Жемчужины Сибири. Они хотят защитить озеро в Заельцовском районе города от сброса воды со спортплощадки. Они записали видеообращение к главе региона и прокурору области с требованием запретить сброс даже отфильтрованной воды со стройплощадки в озеро.
Люди считают такую организацию строительства преступлением перед природой и намерены выгнать строителей с помощью правоохранительных органов.
Активистам уже удалось приостановить монтаж системы водоотведения, не смотря на разрешение, выданное компанией минприроды региона.
На сегодняшний день уже собрано порядка 35 подписей с требованием прекратить сброс воды в озеро и аннулировать разрешение, выданное застройщику. И сбор подписей продолжается.
Напомним, ранее «МК в Новосибирск» писал, что в Новосибирске вспыхнул скандал из-за слива вод со стройки в озеро.