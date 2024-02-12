В Верхнебуреинском районе Хабаровского края скончался последний участник войны

Георгий Федорович отправился на фронт в 17 лет в 1943 году. Прошел краткосрочную снайперскую школу, а его первое боевое крещение было на Гатчине. За мужество и отвагу награжден многочисленными медалями и орденами, в числе которых ордена Славы III степени и Отечественной войны II степени, медали «За отвагу», «За взятие Берлина», «За освобождение Праги».