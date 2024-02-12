В Верхнебуреинском районе Хабаровского края скончался последний участник войны

Глава Верхнебуреинского района Хабаровского края Алексей Маслов сообщил о смерти Георгия Широкова. Он был последним участником Великой Отечественной войны, который жил на территории района.
— Мы очень много общались на протяжении последних 20 лет. Огромное интересных и героических историй поведал мне Георгий Федорович. Я обязательно их перескажу. Это был человек с большой буквы. Вечная память Вам, Георгий Федорович, — сообщил Алексей Маслов.
Георгий Широков отметил свой 95-летний юбилей в 2021 году. Он является почетным гражданином поселка Чегдомын и был последним из 1 771 участника войны в районе.
Георгий Федорович отправился на фронт в 17 лет в 1943 году. Прошел краткосрочную снайперскую школу, а его первое боевое крещение было на Гатчине. За мужество и отвагу награжден многочисленными медалями и орденами, в числе которых ордена Славы III степени и Отечественной войны II степени, медали «За отвагу», «За взятие Берлина», «За освобождение Праги».