Омичи смогут подарить книги библиотекам Стаханова

Об этом в своём телеграм-канале сообщил мэр Омска Сергей Шелест.
В этом году с 12 по 18 февраля пройдёт восьмая общероссийская акция «Дарите книги с любовью». Она приурочена к отмечаемому 14 февраля Международному дню книгодарения.
Омичи же в этот период могут принести в ближайшую библиотеку новые детские книги, произведения классической литературы, издания из домашних библиотек.
Собранные книги отправят в Стаханов с очередным гуманитарным грузом.
Ранее мы писал о том, как омские строители помогают с ремонтом школ и домов в Стаханове.
А также о том, что школьники из Стаханова побывали в омском парке «Вокруг света».