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Омичи смогут подарить книги библиотекам Стаханова

Омские муниципальные библиотеки предложили подарить книги читателям библиотек Стаханова.

Об этом в своём телеграм-канале сообщил мэр Омска Сергей Шелест.

В этом году с 12 по 18 февраля пройдёт восьмая общероссийская акция «Дарите книги с любовью». Она приурочена к отмечаемому 14 февраля Международному дню книгодарения.

Омичи же в этот период могут принести в ближайшую библиотеку новые детские книги, произведения классической литературы, издания из домашних библиотек.

Собранные книги отправят в Стаханов с очередным гуманитарным грузом.

Ранее мы писал о том, как омские строители помогают с ремонтом школ и домов в Стаханове.

А также о том, что школьники из Стаханова побывали в омском парке «Вокруг света».

литература