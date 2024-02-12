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Крупная собака убежала с перрона вокзала Новосибирск-главный

Инцидент произошел в ночь с 7 на 8 февраля.

В ночь со среды на четверг, с 7 на 8 февраля, с перрона вокзала Новосибирск-Главный убежала собака крупной породы. Об этом сообщили в телеграмм-канале "Федеральной пассажирской компанию.

Инцидент произошел во время передачи животного хозяину. В ФПК отметили, что собаку перевозили в частном багажном вагоне, не принадлежащем «РЖД».

«Организацией перевозки занималась частная транспортная компания ООО “Вера 1”. Сопровождение вагона в пути следования обеспечивали сотрудники данной компании», — сообщили в ФПК.

Напомним, в Новосибирске спасатели эвакуировали собак с острова Кораблик.

флора и фауна