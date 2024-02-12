Крупная собака убежала с перрона вокзала Новосибирск-главный

В ночь со среды на четверг, с 7 на 8 февраля, с перрона вокзала Новосибирск-Главный убежала собака крупной породы. Об этом сообщили в телеграмм-канале "Федеральной пассажирской компанию.
Инцидент произошел во время передачи животного хозяину. В ФПК отметили, что собаку перевозили в частном багажном вагоне, не принадлежащем «РЖД».
«Организацией перевозки занималась частная транспортная компания ООО “Вера 1”. Сопровождение вагона в пути следования обеспечивали сотрудники данной компании», — сообщили в ФПК.
Напомним, в Новосибирске спасатели эвакуировали собак с острова Кораблик.