В феврале новосибирцы смогут увидеть полет кометы PanSTARRS

«14 февраля ее можно будет ненадолго увидеть в телескоп на утреннем небе, но она будет находиться на относительно небольшой высоте — 23 градуса над юго-восточным горизонтом. По ходу месяца комета станет видимой дольше и поднимется по высоте, достигнув 36 градусов к 4 марта», — сказано в сообщении.