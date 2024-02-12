В феврале новосибирцы смогут увидеть полет кометы PanSTARRS

Об этом сообщает группа «Наблюдательная астрономия». На максимально близкое расстояние она подойдет в начале марта.
«14 февраля ее можно будет ненадолго увидеть в телескоп на утреннем небе, но она будет находиться на относительно небольшой высоте — 23 градуса над юго-восточным горизонтом. По ходу месяца комета станет видимой дольше и поднимется по высоте, достигнув 36 градусов к 4 марта», — сказано в сообщении.
C/2021 S3 (PanSTARRS) — короткопериодическая комета, открытая 24 сентября 2021 года телескопом Pan-STARRS 2 в обсерватории Халеакала на Гавайях, США.
Вячеслав Бананов.