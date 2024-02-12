В Приморье участники СВО и члены их семей могут получить помощь психолога

Врачи психологи и психотерапевты бесплатно ведут прием ветеранов СВО и членов их семей. Для записи на консультацию необходимо обратиться в фонд «Защитники Отечества», которых находится во Владивостоке на улице Давыдов, 9.
Как сообщает фонд «Защитники Отечества», больше всего в услугах специалистов нуждаются близкие тех, кто выполняет свой долг. Психологи помогают людям вернуться к нормальной жизни, почувствовать себя комфортнее.
В случае выявления стрессов, специалисты также окажут необходимую помощь.
Напомним, что фонд «Защитники Отечества» появился во Владивостоке по решению президента России Владимира Путина в 2022 году.