Орденом Мужества за проявленную в зоне СВО отвагу наградили офицера из Хабаровского края

Майор Муковоз Андрей Николаевич из Хабаровского края награжден орденом Мужества за успешную эвакуацию техники на СВО, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа.
Заместитель командира ремонтно-восстановительного батальона по вооружению ремонтно-эвакуационного полка Восточного военного округа майор Муковоз Андрей Николаевич принимал непосредственное участие в выполнении задач в зоне проведения специальной военной операции.
Во время выполнения боевой задачи по эвакуации техники в районе одного из населенных пунктов в зоне проведения СВО, подвергся ожесточенному артиллерийскому обстрелу, при этом получил тяжелое ранение.
При выполнении поставленной задачи майор Муковоз А. Н. проявил профессионализм, мужество и самоотверженность, добросовестно и образцово выполнив свой воинский долг. Включен в книгу почета воинской части. Указом президента Российской Федерации майор Муковоз Андрей Николаевич награжден государственной наградой — орденом Мужества.