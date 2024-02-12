Перед плей-офф из «Авангарда» из-за травм выбыли два ведущих игрока

Кравец отметил, что повреждения у хоккеистов лёгкие и они скоро смогут вернуться в состав.

«Я думаю, что скоро они поправятся», — завил Михаил Кравец. Отметим, что до плей-офф «Авангарду» осталось провести всего семь матчей. Игры на выбывание стартуют с 29 февраля.