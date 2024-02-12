Перед плей-офф из «Авангарда» из-за травм выбыли два ведущих игрока

В воскресенье, 12 февраля, омский «Авангард» провёл матч против новосибирской «Сибири». В заявку на игру не попали два ведущих хоккеиста команды — Иван Телегин и Семён Чистяков. По словам главного тренера «Авангарда» Михаила Кравца, они получили травмы.
Кравец отметил, что повреждения у хоккеистов лёгкие и они скоро смогут вернуться в состав.
«Я думаю, что скоро они поправятся», — завил Михаил Кравец. Отметим, что до плей-офф «Авангарду» осталось провести всего семь матчей. Игры на выбывание стартуют с 29 февраля.
Следующая игра «Авангарда» будет выездной и состоится во вторник, 13 февраля, в Уфе.