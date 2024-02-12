Оттепель — всё: зима возвращается в Приангарье

Согласно прогнозу синоптиков, портиться погода начнет уже в понедельник, 12 февраля, сообщает ИА «ТК Город».
В понедельник ожидаются переменная облачность, небольшой мокрый снег ночью и утром в Иркутском, Ангарском,
Шелеховском, Слюдянском районе, порывистый — местами до 14 метров в секунду — ветер, температура.
ночью минус семь, днем — до шести градусов ниже нуля в Иркутске, ночью до минус 18, днем — минус 14 градусов в Братске.
Водителей и пешеходов призывают соблюдать осторожность: на дорогах гололедица и снежный накат.
В Иркутском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды говорят, что на текущей неделе днем столбики термометров будут показывать минус 9−15 градусов, а по ночам — опускаться ниже минус 20. Местами даже «провалятся» за отметку минус 30 градусов.