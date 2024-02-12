Оттепель — всё: зима возвращается в Приангарье

В Иркутском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды говорят, что на текущей неделе днем столбики термометров будут показывать минус 9−15 градусов, а по ночам — опускаться ниже минус 20. Местами даже «провалятся» за отметку минус 30 градусов.