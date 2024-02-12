Приметы на Васильев день: что нельзя делать 12 февраля 2024 года

Кроме того, отмечается праздник Трехсвятие.
Что можно делать 12 февраля:
в старину верили, что если сегодня старую обувь выставить за порог, то в семье можно избежать ссор;
благоприятным занятием считалось планирование: считалось, что все намеченное сегодня, обязательно сбудется;
Что нельзя делать 12 февраля:
ходить в лес;вязать;
ссориться с кем-либо и проявлять агрессию;
покупать что-либо спонтанно;
Народные приметы:
гусь прячет нос под крыло перед холодами;
снег падает крупными хлопьями — к теплу;
снегири поют — будет одновременно тепло и снега.