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Приметы на Васильев день: что нельзя делать 12 февраля 2024 года

В понедельник, 12 февраля, вспоминают Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста.
Сейчас в Ричмонде: +11° 3 м/с 87% 755 мм рт. ст. +9°

Кроме того, отмечается праздник Трехсвятие.

Что можно делать 12 февраля:

в старину верили, что если сегодня старую обувь выставить за порог, то в семье можно избежать ссор;

благоприятным занятием считалось планирование: считалось, что все намеченное сегодня, обязательно сбудется;

Что нельзя делать 12 февраля:

ходить в лес;вязать;

ссориться с кем-либо и проявлять агрессию;

покупать что-либо спонтанно;

Народные приметы:

гусь прячет нос под крыло перед холодами;

снег падает крупными хлопьями — к теплу;

снегири поют — будет одновременно тепло и снега.