«Облепили как муравьи дохлую мышь»: водитель фуры пожаловался на поведение омичей

«Не мог выехать, так вместо того, чтобы посторониться и не мешать, облепили со всех сторон, как муравьи дохлую мышь… Особо умные опускали стекла и говорили комплименты. Желаю вам оказаться в такой же ситуации, и чтобы вам высказали тоже самое», — в сердцах написал водитель фуры.