«Облепили как муравьи дохлую мышь»: водитель фуры пожаловался на поведение омичей

В соцсетях водитель большегрузного автомобиля рассказал, как застрял в Омске на выезде из Первомайского рынка. Его грузовик попал в ледовую колею и не мог выехать. Ситуацию осложняли водители других автомобилей.
«Не мог выехать, так вместо того, чтобы посторониться и не мешать, облепили со всех сторон, как муравьи дохлую мышь… Особо умные опускали стекла и говорили комплименты. Желаю вам оказаться в такой же ситуации, и чтобы вам высказали тоже самое», — в сердцах написал водитель фуры.
Помочь ему попытался всего один водитель легковой машины, который на аварийке придерживал правую полосу. Но по словам водителя фуры, это не помогло.