Михаил Котюков поделился успехами Красноярского края в сфере молодёжной политики

Глава региона выступил на интерактивной панельной сессии, где рассказал участникам форума о достижениях Красноярского края в сфере молодёжной политики.
В число молодёжных проектов, которые реализуются на территории региона, вошли программы пешеходного туризма, развитие креативных индустрий, молодёжного и экстремального спорта, высшего образования, волонтёрства, а также сети молодёжных центров в муниципальных образованиях. На территории края созданы всероссийская форумная площадка ТИМ «Бирюса», образовательный форум для школьников ТИМ «Юниор» и Молодёжное правительство дублёров.
Продолжается работа по созданию региональной образовательной площадки для школьников по модели сочинского центра «Сириус» и школы управления для молодёжи.
«За последние годы в стране при личном внимании и участии Президента выстроена большая системная работа по развитию молодёжи. Сегодня мы можем гордиться тем, что практически в каждом регионе — территория поистине безграничных возможностей. Мы понимаем, что для успешного развития Сибири, Дальнего Востока, Северного Кавказа принципиально важна энергия молодых. Принципиально важно, чтобы талантливые, небезразличные люди, которые готовы преодолевать трудности, видели для себя смыслы и возможности развиваться на конкретной территории. Для многих регионов молодежная политика — это возможность обеспечить себе будущее. Мы понимаем, что очень важно — создавать условия для самореализации, чтобы с самого раннего детства появлялись поводы для гордости», — подчеркнул в своём выступлении Михаил Котюков.
В заключение глава региона пригласил гостей форума посетить Красноярский край.