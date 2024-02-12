Михаил Котюков поделился успехами Красноярского края в сфере молодёжной политики

«За последние годы в стране при личном внимании и участии Президента выстроена большая системная работа по развитию молодёжи. Сегодня мы можем гордиться тем, что практически в каждом регионе — территория поистине безграничных возможностей. Мы понимаем, что для успешного развития Сибири, Дальнего Востока, Северного Кавказа принципиально важна энергия молодых. Принципиально важно, чтобы талантливые, небезразличные люди, которые готовы преодолевать трудности, видели для себя смыслы и возможности развиваться на конкретной территории. Для многих регионов молодежная политика — это возможность обеспечить себе будущее. Мы понимаем, что очень важно — создавать условия для самореализации, чтобы с самого раннего детства появлялись поводы для гордости», — подчеркнул в своём выступлении Михаил Котюков.