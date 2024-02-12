Школьники Омска до 22.02.24 могут подать заявку на турнир «Умножая таланты»

Организатор состязания для талантливых старшеклассников, компания «Газпром нефть», ещё на 11 дней (до 22 февраля) продлила регистрацию в турнире «Умножая таланты». В Омской области региональный этап турнира проводится ОНПЗ.
Интеллектуальный турнир «Умножая таланты» ориентирован на талантливых школьников 8−11 классов из восьми российских регионов. Зарегистрироваться можно на платформе «Родные города».
Участники турнира могут пройти онлайн-обучение от экспертов, которые расскажут методологию прохождения этапов, реальные производственные ситуации и помогут грамотно защищать свои проекты.
Школьники после прохождения отборочного этапа будут командами решать кейсы из нефтегазовой сферы. Им предстоит выбрать одно из трех направлений: нефтехимия, математическое моделирование или IT-решения. В состязании приглашают принять участие тех, кто углубленно изучает математику, химию, физику и информатику.
Финалисты отправятся бороться за победу в Санкт-Петербург, где их ждёт увлекательная образовательная программа.
Турнир «Умножая таланты» проходит уже девятый раз в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть». В нём участвую школьники из Омской, Томской, Тюменской и Оренбургской областей, Москвы и Санкт-Петербурга, ЯНАО, ХМАО-Югры.