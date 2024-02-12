Школьники Омска до 22.02.24 могут подать заявку на турнир «Умножая таланты»

Школьники после прохождения отборочного этапа будут командами решать кейсы из нефтегазовой сферы. Им предстоит выбрать одно из трех направлений: нефтехимия, математическое моделирование или IT-решения. В состязании приглашают принять участие тех, кто углубленно изучает математику, химию, физику и информатику.