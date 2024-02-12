Круги доверия. Как обезопасить детей от незнакомых взрослых на улице

В конце декабря в одном из самых оживлённых и современных микрорайонов в центре Кемерова произошло невообразимо-странное: в подъезде неизвестный мужчина попытался утащить за собой чужого ребёнка. Это вовремя заметила мама мальчика. «АиФ в Кузбассе» рассказывает, как уберечь детей от опасных взрослых.
Борода с бусинками.
«Сегодня произошло событие, от которого я нахожусь в состоянии шока. Открыла дверь в подъезде и увидела, как какой-то мужчина в капюшоне ведёт сына этажом выше и тянет его за рюкзак. Услышав меня, он быстро отпустил сына, и тот спустился домой», — такое сообщение появилось в общедомовом чате микрорайона «Кемерово-Сити» перед Новым годом.
Мама отслеживала передвижение из школы девятилетнего сына и, когда он уже должен был зайти в квартиру, но не зашёл, выглянула в подъезд. Испуганная женщина тут же спросила странного мужчину в чёрном, кто он и что делает, но тот сначала опешил, а потом ответил, что выше у него велосипед. Из дома через пару минут он вышел без велосипеда. Позже сын ей рассказал, что «ни молодой, ни старый» дядя с небольшой бородой с бусинками зашёл вместе с ним в лифт и не выбрал никакой этаж, а после вышел с мальчиком и молча потянул его наверх.
Выяснилось, что мужчину, проявляющего интерес к чужим детям, видели и другие жители микрорайона. Правда, без бусин в бороде, но что ещё может показаться ребёнку от шока? Непонятные взрослые, высматривающие кого-то средь бела дня, тут не редкость: в местных магазинах регулярно стоят бездомные с протянутой рукой, а в тепловой камере на пр. Притомском несколько раз видели бомжей. Через несколько дней полиция задержала 57-летнего подозреваемого: «Ранее в дежурную часть поступили заявления от двух родителей школьников. Они сообщили о подозрительном гражданине, который пытался заговорить с их 9-летними сыновьями. Противоправных действий в отношении детей совершено не было».
Оперативники задержали гражданина и передали следственному комитету. Сейчас он под стражей и выяснилось, что виноват в преступлении годичной давности. Правда, каком именно, следователи не говорят.
Два супероружия.
В 2021 году органы внутренних дел Кузбасса зарегистрировали 1845 преступлений в отношении несовершеннолетних, в 2022 году — 1607, в 2023 — 1681 преступление. Но большинство связаны с невыплатой алиментов. Более серьёзной статистикой похищений, изнасилований и убийств детей в Следственном комитете не делятся.
Как защитить детей? Тренер по детской безопасности Дарья Зырянова рассказывает, что для начала взрослым нужно научить своих детей различать круги доверия: зелёный (семья и те, кому доверяют ребёнка), жёлтый (знакомые родителей, учителя в школе, соседи, друзья) и красный (незнакомые люди). С людьми из жёлтого и красного круга нужно соблюдать определённые правила. Если «жёлтый» человек зовёт ребёнка куда-то с собой, просит помощи или предлагает купить подарок, дети должны понимать: сначала нужно спросить разрешение родителей. С «красным» человеком ребёнок вообще не должен даже говорить. Взрослые люди вообще не должны подходить с разговорами к чужим детям. Необходимо объяснить детям, что с незнакомым человеком можно быть невежливым, и научить простой фразе: «Я вас не знаю и не буду с вами разговаривать». После этого нужно не слушать дальше, а просто уйти или убежать в безопасное место — но не на пустырь или в подъезд, а туда, где есть другие люди.
«Всегда рассказываю детям, что у них есть два супероружия: это громкий голос и быстрые ноги. Круто быть осторожным и развивать эти два оружия, не стоит стыдиться. Родителям нужно донести, что когда ребёнок один, он сам отвечает за свою безопасность и никакой Аркадий Паровозов не прилетит, не поможет и не спасёт. Также важно выучить номера телефонов родителей и сказать, что если ребёнку нужна помощь, он может обратиться ко взрослому человеку: это может быть другая мама с ребёнком, кассир в магазине, сотрудник банка — то есть работник какого-то заведения», — говорит Дарья.
Если взрослый пытается утащить ребёнка, ему нужно применить свои два оружия: громко закричать, резко упасть вниз и пинаться, чтобы его не схватили, или убежать. Но как быть прохожему, который идёт мимо и видит подобную картину? Как минимум спросить, что происходит, и взрослого, и ребёнка. Ситуация крайне подозрительная? Лучше сообщить в полицию.
Что ещё? Проблемы воспитания.
Часто взрослые сами воспитывают в детях авторитет всех взрослых, но очень важно научить детей: и взрослые могут ошибаться, доверять всем нельзя и не со всеми нужно быть вежливым. Важно вообще убирать и за обороты фразы: «Не кричи! Посмотри, как на тебя смотрят люди! А что скажет тётя?», «Будь вежливым, старшим надо помогать». Конечно, тут не стоит доводить до крайности и нужно соблюдать золотую середину.