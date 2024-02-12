Круги доверия. Как обезопасить детей от незнакомых взрослых на улице

Как защитить детей? Тренер по детской безопасности Дарья Зырянова рассказывает, что для начала взрослым нужно научить своих детей различать круги доверия: зелёный (семья и те, кому доверяют ребёнка), жёлтый (знакомые родителей, учителя в школе, соседи, друзья) и красный (незнакомые люди). С людьми из жёлтого и красного круга нужно соблюдать определённые правила. Если «жёлтый» человек зовёт ребёнка куда-то с собой, просит помощи или предлагает купить подарок, дети должны понимать: сначала нужно спросить разрешение родителей. С «красным» человеком ребёнок вообще не должен даже говорить. Взрослые люди вообще не должны подходить с разговорами к чужим детям. Необходимо объяснить детям, что с незнакомым человеком можно быть невежливым, и научить простой фразе: «Я вас не знаю и не буду с вами разговаривать». После этого нужно не слушать дальше, а просто уйти или убежать в безопасное место — но не на пустырь или в подъезд, а туда, где есть другие люди.