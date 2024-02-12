Несколько самолетов задержали в Хабаровском крае из-за непогоды

Ранее из международного аэропорта Хабаровска в Паттайю вылетел первый за четыре года самолет. Последний раз последние рейсы на тайский курорт выполнялись в марте 2020 года, еще до пандемии коронавируса. Сейчас они вновь запущены, и дальневосточники могут отправиться на отдых в теплую страну.