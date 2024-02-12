Несколько самолетов задержали в Хабаровском крае из-за непогоды

В Хабаровском крае задержали несколько авиарейсов из краевой столицы на север региона. Так, в 09:42 вылетел самолет № 401 из Хабаровска в Николаевск-на-Амуре и Охотск. В 12 часов вылетел рейс № 411 из Хабаровска в Чегдомын. Его задержали из-за плохой погоды в аэропорту назначения: сейчас там идет ливневый снег.
А вот рейсы №№ 405 и 406 по маршруту Хабаровск — Аян — Нелькан и в обратном направлении пришлось перенести на 13 февраля. причина кроется также в метеоусловиях Аяна: там сейчас идет ливневый снег, видимость сильно ограничена.
Ранее из международного аэропорта Хабаровска в Паттайю вылетел первый за четыре года самолет. Последний раз последние рейсы на тайский курорт выполнялись в марте 2020 года, еще до пандемии коронавируса. Сейчас они вновь запущены, и дальневосточники могут отправиться на отдых в теплую страну.