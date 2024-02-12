Муниципалитет выплатит жительнице Мариинска 130 тыс. за ремонт квартиры

Жительница Кузбасса через суд обязала муниципалитет возместить затраты, потраченные на ремонт квартиры. Официальный представитель Мариинского городского суда сообщает, что женщина жила в муниципальной квартире, где протекал потолок на кухне из-за плохого состояния крыши.
Женщина неоднократно обращалась в Комитет по управлению муниципальным имуществом с просьбой отремонтировать крышу, но ей отвечали, что такой ремонт относится не к капитальному, а к текущему, который должен делать наниматель. Спустя три года, как только появились деньги, мариинка заменила перекрытия четверти крыши и пол. Муниципалитет возмещать затраты отказался, из-за чего она обратилась в суд.
КУМИ возражал против исковых требований, однако суд посчитал сделанный ремонт капитальным, который должен был делать наймодатель, и удовлетворил заявленные исковые требования в полном объёме. Теперь комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Мариинского муниципального округа обязан выплатить нанимательнице 130 тысяч рублей за расходы.