Муниципалитет выплатит жительнице Мариинска 130 тыс. за ремонт квартиры

Женщина неоднократно обращалась в Комитет по управлению муниципальным имуществом с просьбой отремонтировать крышу, но ей отвечали, что такой ремонт относится не к капитальному, а к текущему, который должен делать наниматель. Спустя три года, как только появились деньги, мариинка заменила перекрытия четверти крыши и пол. Муниципалитет возмещать затраты отказался, из-за чего она обратилась в суд.