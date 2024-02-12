До открытия игр «Дети Приморья» осталась неделя

Сегодня во Владивосток прибыли юные спортсмены из КНДР, которые будут принимать участие в первых зимних международных юношеских играх «Дети Приморья». Сами состязания начнутся уже 18 февраля, торжественное открытие в «Фетисов Арене» в понедельник 19 февраля.
За неделю до старта организаторы представили форму команд, продемонстрировали награды и отметили победителей конкурса на лучшие имена для талисманов мероприятия. Символом спортивных игр стали зайка и волчок. Волчонка будут звать Ханни в честь озера Ханка, а зайку — Уся в честь реки Уссури. Эти варианты были выбраны участниками народного голосования. Ольга Ковалёва из Находки, предложившая варианты, получила особый приз от организаторов международных спортивных игр «Дети Приморья».
«Сейчас на всех спортивных объектах в четырех городах Приморского края — Владивостоке, Артёме, Уссурийске и Арсеньеве идут уже последние приготовления к стартам», — рассказал министр спорта Приморского края Жан Кузнецов.
Напомним, что в рамках зимних игр «Дети Приморья» с 18 по 23 февраля будет разыгран 31 комплект наград в таких дисциплинах, как кёрлинг, лыжные гонки, горнолыжный спорт, сноуборд, фигурное катание, шорт-трек, хоккей и фиджитал-хоккей. В соревнованиях примут участие десять сборных команд субъектов Дальневосточного округа Российской Федерации, Донецкой и Луганской Народных республик и команды из Белоруссии, Китая, КНДР и Узбекистана.