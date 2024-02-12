До открытия игр «Дети Приморья» осталась неделя

За неделю до старта организаторы представили форму команд, продемонстрировали награды и отметили победителей конкурса на лучшие имена для талисманов мероприятия. Символом спортивных игр стали зайка и волчок. Волчонка будут звать Ханни в честь озера Ханка, а зайку — Уся в честь реки Уссури. Эти варианты были выбраны участниками народного голосования. Ольга Ковалёва из Находки, предложившая варианты, получила особый приз от организаторов международных спортивных игр «Дети Приморья».