Здание бывшей гостиницы, где жил Антон Чехов, восстановят в Иркутске

В Иркутске планируют восстановить здание гостиницы «Амурское подворье» на улице Фурье, где в 1890 году останавливался писатель Антон Павлович Чехов. В столицу Приангарья классик заехал во время своего путешествия на остров Сахалин. Кстати, на соседней улице, названной в честь Чехова, стоит его памятник.
Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе правительства Иркутской области, в службу по охране объектов культурного наследия поступило обращение от собственника здания о проведении работ по его реставрации. В настоящее время бывшая гостиница заброшена и находится не в самом лучшем состоянии.
План по проведению работ для сохранения здания уже есть. Первым делом предстоит исследовать несущие способности конструкций. После этого будет понятно, какие меры необходимо будет принять. Цель — не только восстановить историческую постройку, но и адаптировать её под современное использование. Например, здесь можно будет создать кластер кафе и ресторанов или бутик-отель.