Здание бывшей гостиницы, где жил Антон Чехов, восстановят в Иркутске

План по проведению работ для сохранения здания уже есть. Первым делом предстоит исследовать несущие способности конструкций. После этого будет понятно, какие меры необходимо будет принять. Цель — не только восстановить историческую постройку, но и адаптировать её под современное использование. Например, здесь можно будет создать кластер кафе и ресторанов или бутик-отель.