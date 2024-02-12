Почти в 60 школах Красноярского края детей кормят с нарушениями безопасности питания

В 2023 году специалисты приняли участие в проверках школ по краю вместе с прокуратурой, в рамках которых посетили 71 общеобразовательное учреждение и 3 организатора питания.
Во время проверок школ на исследования взяли 99 проб молочной и мясной продукции, из них 21 проба не соответствовала по показателям качества и безопасности.
В трех пробах мяса — фальсификация, обнаружена не заявленная в составе ДНК сои, ДНК курицы. В одной пробе нашли сальмонеллу.
Нарушения выявили в 58 учреждениях, в том числе у 3 организаторов питания. Среди основных нарушений: несоблюдение температурных режимов хранения продукции; отсутствие оформленных электронных ветеринарных сопроводительных документов и несвоевременное гашение эВСД; хранение продукции с истекшим сроком годности, а также с нарушением прослеживаемости.
Управлением вынесено 47 постановлений о привлечении к административной ответственности должностных лиц бюджетных учреждений и организаторов питания. Сумма штрафов составила 91 тысячу рублей.