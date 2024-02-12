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Аномальное тепло придет в Приморье: прогноз синоптиков

ВЛАДИВОСТОК, 12 февраля, ФедералПресс. В ближайшие сутки на погоду в Приморье будет оказывать влияние циклон. Днем 13 февраля на севере края возможен небольшой снег.
Сейчас в Ричмонде: +11° 3 м/с 87% 756 мм рт. ст. +12°
Источник: РИА "Новости"

«Утром в прибрежных районах есть вероятность тумана. Потепление продолжится», — передает Примпогода.

Минимальная температура воздуха будет в пределах −11…-1 градусов, максимальные +1…+13 градусов.

Во Владивостоке в ближайшие сутки обойдется осадков, будет по-весеннему тепло. Ночью будет до −3 градусов, днем воздух прогреется до +4…+7 градусов.

Напомним, по прогнозу синоптиков, на наступившей неделе погода в Приморье серьезно изменится. В ближайшие дни в крае продолжится потепление, а к концу рабочей недели не исключены осадки. По предварительным данным, в некоторых районах пройдет снег.