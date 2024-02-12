Аномальное тепло придет в Приморье: прогноз синоптиков

«Утром в прибрежных районах есть вероятность тумана. Потепление продолжится», — передает Примпогода.
Минимальная температура воздуха будет в пределах −11…-1 градусов, максимальные +1…+13 градусов.
Во Владивостоке в ближайшие сутки обойдется осадков, будет по-весеннему тепло. Ночью будет до −3 градусов, днем воздух прогреется до +4…+7 градусов.
Напомним, по прогнозу синоптиков, на наступившей неделе погода в Приморье серьезно изменится. В ближайшие дни в крае продолжится потепление, а к концу рабочей недели не исключены осадки. По предварительным данным, в некоторых районах пройдет снег.