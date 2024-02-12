Морозы до −28 градусов и снег ожидаются в Новосибирской области

Новая рабочая неделя у новосибирцев началась со снегопада и холодной погоды — порядка 18 градусов мороза. Синоптики Западно-Сибирского УГМС прогнозируют дальнейшее понижение температуры до −28 градусов.
В понедельник, 12 января, днем ожидается температура в пределах −14, −19 градусов. Скорость ветра достигнет значений 4−9 местами возможны порывы до 16. Ожидается переменная облачность, небольшой снег. На дорогах сильная гололедица.
Во вторник, 13 февраля, столбики термометров ночью покажут отметки в −18, −23 местами до −28 градусов, днем потеплеет до −11, −16 градусов. Ожидается небольшой снег. Ночью скорость ветра достигнет 4−9 местами до 14 метров в секунду, днем 6−11 местами возможны порывы до 16 метров в секунду.
Ранее мы писали о том, что в пятницу Новосибирской области закрыли движение по Ордынской трассе для автобусов из-за метели.