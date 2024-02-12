Морозы до −28 градусов и снег ожидаются в Новосибирской области

Во вторник, 13 февраля, столбики термометров ночью покажут отметки в −18, −23 местами до −28 градусов, днем потеплеет до −11, −16 градусов. Ожидается небольшой снег. Ночью скорость ветра достигнет 4−9 местами до 14 метров в секунду, днем 6−11 местами возможны порывы до 16 метров в секунду.