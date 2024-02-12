В НСО три школы и четыре детских сада временно закрылись из-за ОРВИ

В Новосибирской области три школы и четыре детских сада приостановили работы из-за роста ОРВИ. Об этом сообщила министр образования региона Мария Жафярова на оперативном совещании в правительстве.
В трех школах Баганского и Искитимского района выявили 210 заболевших детей. Четыре детсада, которые закрыли, находятся в Бердске, в Баганском, Барабинском, Здвинском районах.
В Новосибирске закрыто 105 групп в 69 детсадах и 14 классов в 8 школах.
По данным главы минздрава НСО Константина Хальзова, за минувшую неделю в регионе зафиксировали 27136 случаев ОРВИ, 367 случаев гриппа. За последние сутки зарегистрирован 21 случай COVID-19.
Напомним, эпидемический порог по гриппу и ОРВИ превышен на 20% в Новосибирске.