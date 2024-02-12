Волейболисты новосибирского «Локомотива» проиграли «Белогорью» на тай-брейке

Победителя пришлось определять на тай-брейке. Итоговый результат — 3:2 (25:23, 16:25, 27:25, 23:25, 15:12) в пользу «Белогорья». На счету выступающего за белгородский клуб марокканца Мохамеда Аль Хачдади 29 очков. У новосибирцев по числу набранных очков лучшим стал диагональный Илья Казаченков (14).



«Считаю, что сказалась третья партия, в которой мы вели 21:17. Если бы не упустили инициативу, игра могла бы закончиться 3:1 в нашу пользу, так как потом сумели взять четвертую. Но надо отдать заслуженное “Белогорью”. Они бились за каждое очко и переломили ход третьей партии. Думаю, для них это был ключевой момент, который потом помог выиграть игру», — привел сайт «Белогорья» комментарий главного тренера «Локомотива» Пламена Константинова.



В других матчах 22-го тура кемеровский «Кузбасс» обыграл в гостях «Югру-Самотлор» из Нижневартовска со счетом 3:1. Красноярский «Енисей» также в гостях проиграл сургутскому клубу «Газпром-Югра» 2:3. «Локомотив» с 51 очком располагается на второй строчке в турнирной таблице. «Кузбасс» идет пятым (41), «Енисей» — восьмым (37).



Валерий Лавский.