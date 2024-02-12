В марте из Владивостока в КНДР отправятся новые группы российских туристов

В начале марта новая группа туристов из России посетит Корейскую Народно-Демократическую Республику. Это стало возможным благодаря договоренности между властями Приморья и КНДР, достигнутой во время визита первой за пять лет туристической группы в Северную Корею.
Первая группа российских туристов после пандемии посетила КНДР в составе 98 человек с 9 по 12 февраля. В нее входили представители турбизнеса региона, средств массовой информации, спортсмены детской школы олимпийского резерва и глава Агентства международного сотрудничества Приморского края Алексей Старичков.
Глава департамента развития туризма Национального агентства по туризму КНДР Ким Рёнг Ён оценил организацию первого тура российских туристов как успешную, поэтому в Северной Корее готовы принять новые группы отдыхающих из России.
Следующие группы посетят страну в марте. Протяженность второй поездки также составит четыре дня и три ночи — с 8 по 11 марта, у третьей группы — на сутки больше, с 11 по 15 марта. Каждая группа будет включать в себя около 100 человек. Они посетят Пхеньян и горнолыжный курорт Масик.