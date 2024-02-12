В марте из Владивостока в КНДР отправятся новые группы российских туристов

Следующие группы посетят страну в марте. Протяженность второй поездки также составит четыре дня и три ночи — с 8 по 11 марта, у третьей группы — на сутки больше, с 11 по 15 марта. Каждая группа будет включать в себя около 100 человек. Они посетят Пхеньян и горнолыжный курорт Масик.