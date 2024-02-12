В Красноярске на рабочей неделе похолодает до −20 градусов

Красноярцев на рабочей неделе ждут «температурные качели». По прогнозу краевого Гидрометцентра, в среду будет −5, а в субботу похолодает до −20 градусов. Рассказываем о погоде на неделю в Красноярске
Погода в Красноярске 12 февраля 2024
Все 7 дней в городе будет идти снег. Начнется это уже с понедельника, сообщили в Гидрометцентре. Столбик термометра в первый рабочий день недели опуститься до −12 градусов. Ветер поднимется до пяти метров в секунду.
Погода в Красноярске 13 февраля 2024
Вторник — снежно и морозно. Синоптики обещают, что за окном будет −14 градусов. Порывы ветра будут достигать пяти метров в секунду.
Погода в Красноярске 14 февраля 2024
Самым теплым днем недели станет среда. Можно сказать, что с этого момента и начнутся «температурные качели». Днем воздух в городе прогреется до −5 градусов.
По данным Гидрометцентра, снова ожидается небольшой снег, а ветер должен стихнуть. Впрочем, при такой температуре неизбежны другие проблемы. К примеру, гололедица.
Погода в Красноярске 15 февраля 2024
Холодать в городе начнет с четверга. Днем будет −12. Снова облачно, небольшой снег и порывы ветра до шести метров в секунду.
Погода в Красноярске 16 февраля 2024
Ночью в пятницу минус будет уже серьезный. Согласно прогнозу краевого Гидрометцентра, ожидается −26 градусов. Днем тоже будет холодно и снежно. Столбик термометра покажет 20 градусов ниже нуля.
Погода в Красноярске 17 февраля 2024
В краевом Гидрометцентре обещают, что ночью столбик термометра опустится до −28 градусов. Дневные температуры на выходных также не порадуют. В субботу −21.
Погода в Красноярске 18 февраля 2024
В воскресенье ночью тоже будет холодно. 26 ниже нуля. Днем распогодиться до −19 градусов.