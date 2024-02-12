Вонтоны, кальмар по-хуаншаньски и дорадо хуншао: какие традиционные новогодние блюда Китая можно попробовать в Москве

Москвичей и туристов приглашают присоединиться к празднованию китайского Нового года. Гости смогут ближе познакомиться с историей и традициями Поднебесной, попробовать национальные блюда, освоить уличные и настольные игры, принять участие в чайной церемонии и научиться искусству каллиграфии. Праздничные площадки работают с 9 по 18 февраля на рыбном рынке «Москва — на волне», в Камергерском переулке, на улице Новый Арбат и Тверской площади. Они открыты с 12:00 до 21:00. Интересно будет и детям, и взрослым.
Кулинарные традиции Поднебесной
На специализированном рыбном рынке «Москва — на волне» открылась кулинарная студия. Здесь можно не только узнать секреты китайской кухни, но и посмотреть на гастрономические батлы между шеф-поварами. Площадка находится по адресу: Новоухтомское шоссе, дом 2а.
По выходным на сцене рыбного рынка пройдут открытые кулинарные батлы. Зрители узнают, кто из шеф-поваров лучше всех готовит традиционные китайские блюда. Авторы нежных спринг-роллов с креветками и овощами сразятся в мастерстве с кулинарами, приготовившими то же блюдо, но с лососем и авокадо, а салат из морских водорослей шефы представят в вариантах с мидиями и крабом.
Го, уцзыци и любо в китайской игротеке
На праздничной площадке на Новом Арбате развернулось шале игротеки, куда приглашают гостей старше шести лет.
Посетители смогут сразиться в древние игры Поднебесной. Среди них го (вэйци) — интеллектуальная стратегия, уцзыци — китайские шашки, сянци — китайские шахматы (в дословном переводе — «игра слонов»), любо — предок шахмат, танграм (цицяобань) — головоломка из семи плоских фигур. Занятия по ним проведут действующие чемпионы и носители национальных игровых традиций.
На Новом Арбате гостей также ждут лекции и мастер-классы по оформлению открыток с использованием каллиграфии, созданию самодельных хлопушек, красных китайских фонариков и печений с предсказаниями.
Творчество и искусство
На Тверской площади открылась мастерская творчества и каллиграфии. Ее могут посетить дети старше пяти лет и взрослые. Здесь царит атмосфера китайского Нового года, а гостям предлагают сделать атрибуты праздника своими руками. Мастера расскажут об истории и традициях китайской чайной церемонии, научат делать аутентичные игрушки и украшения. Занятия начинаются в 15:00 по будням и в 12:00 по выходным.
В Камергерском переулке работает мастерская китайских традиций. Специалисты из Поднебесной помогут сделать своими руками знаменитые красные китайские фонарики, прочитать стихотворение на древнекитайском языке, освоить азы написания иероглифов, нанести грим в виде маски пекинской оперы, провести чайную церемонию, сыграть на музыкальных инструментах гучжэн и кунлинг. Кроме того, здесь объяснят, как изготавливают традиционный китайский костюм.
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«Московские сезоны» — это цикл городских уличных мероприятий. Самые масштабные из них — фестивали «Путешествие в Рождество», «Московская Масленица», «Пасхальный дар», «Цветочный джем», «Времена и эпохи», «Золотая осень» и «Рыбная неделя в Москве». Тематические фестивали привлекают множество туристов и делают столицу популярным направлением для путешествий. Узнать подробнее о мероприятиях «Московских сезонов» можно на официальном сайте проекта.