Вонтоны, кальмар по-хуаншаньски и дорадо хуншао: какие традиционные новогодние блюда Китая можно попробовать в Москве

Москвичей и туристов приглашают присоединиться к празднованию китайского Нового года. Гости смогут ближе познакомиться с историей и традициями Поднебесной, попробовать национальные блюда, освоить уличные и настольные игры, принять участие в чайной церемонии и научиться искусству каллиграфии. Праздничные площадки работают с 9 по 18 февраля на рыбном рынке «Москва — на волне», в Камергерском переулке, на улице Новый Арбат и Тверской площади. Они открыты с 12:00 до 21:00. Интересно будет и детям, и взрослым.