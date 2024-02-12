В Москве отремонтировали 10 зданий работы архитектора Зиновия Розенфельда

В 2024 году исполняется 120 лет со дня рождения легендарного советского архитектора Зиновия Розенфельда (1904−1990). В рамках реализации программы капитального ремонта жилого фонда восстановлено 10 зданий, связанных с его именем.
Учителями Розенфельда были такие известные советские архитекторы, как Илья Голосов, Григорий Бархин и Моисей Гинзбург. С именем же самого Зиновия Моисеевича связано решение многих крупных градостроительных задач в столице, прежде всего реконструкция Можайского шоссе. Кроме того, одной из наиболее значительных работ стал проект застройки района Песчаных улиц. Он был признан образцово-показательным, по его подобию стали возводить отдельные кварталы в столице.
В комплексе городского хозяйства Москвы рассказали о трех самых ярких примерах творчества архитектора. Это дома, расположенные на Часовой, Новокузнецкой и улице Куусинена.
Дом на Часовой улице
Завершился капитальный ремонт здания по адресу: Часовая улица, дом 17. Здесь восстановили фасад, кровлю, привели в порядок подъезды и заменили инженерные системы. Поэтапное обновление наружных стен включало в себя промывку, расчистку и заделку трещин, обработку антисептиком мест намокания. Специалисты также привели в порядок штукатурный слой и восстановили архитектурные элементы. Наружные стены и декор окрасили в светло-желтый цвет, использованный при строительстве. Далее специалисты отремонтировали цоколь, откосы, входные группы, заменили отливы и установили новые водостоки.
Этот шестиэтажный жилой дом был построен в 1950 году. Зиновий Розенфельд нашел удачное архитектурное решение для фасада, оформив его шестью эркерами, заглубленными оконными проемами и боковыми люкарнами, выведенными на крышу. Центральную часть постройки венчает мезонин.
Дом на улице Куусинена
В рамках программы капремонта обновили также первый и второй корпуса дома 19 на улице Куусинена. Сначала привели в порядок крыши, заменив обрешетки и кровлю на обоих зданиях. Деревянные элементы обработали огнебиозащитным составом, чердачные помещения утеплили безопасными минераловатными плитами.
Ремонт фасадов потребовал комплекса реставрационных работ. Сначала специалисты аккуратно очистили от грязи наружные стены, расшили швы и восстановили утраченные кирпичи в кладке. Далее обработали фасады противогрибковой защитой и заменили поврежденную облицовочную плитку. После нанесения на стены водоотталкивающей силиконовой эмульсии приступили к работе со сложными архитектурными элементами. Профильные специалисты комплекса городского хозяйства бережно восстановили декор здания, используя новейшее оборудование и современные материалы. В заключение отремонтировали входные группы в домах и сделали новые асфальтобетонные отмостки.
Девяти- и семиэтажный жилые дома на улице Куусинена были построены в 1955 году по индивидуальному проекту архитекторов Зиновия Розенфельда и Ашота Мндоянца. Внешне простые по форме, они имеют свои отличия. Шесть трехгранных эркеров и высокие, полукруглые сверху окна нижнего этажа украшают фасад второго корпуса. Дополнительный объем зданию придают межэтажные карнизы, увенчанные фризом из триглифов и розеток. В той же стилистике выполнен первый корпус, вместе с которым дом приобретает целостный архитектурно-художественный облик. Уличный фасад первого корпуса облицован керамической плиткой. Часть оконных пространств первого и второго этажей объединена ритмичным рядом арочных наличников. Профилированные плиты балконов поддерживаются кронштейнами. Между четвертым и пятым этажами просматривается широкий карниз. По периметру здания расположен венчающий карниз с модульонами — консолями античного вида, украшенными резными листьями.
Дом на Новокузнецкой улице
В Замоскворечье завершились работы по обновлению многоквартирного шестиэтажного здания на Новокузнецкой улице (дом 4/12, строение 2). Специалисты Фонда капитального ремонта Москвы создали уникальный проект для восстановления этой постройки, подобрали современные отечественные материалы, которые максимально подходили для ее фасада.
Работы для удобства жителей разбили на этапы. Сначала мастера очистили от старой краски и грязи фасад. Затем сняли отслаивающуюся часть штукатурки, восстановили поврежденные места, привели в порядок швы и кирпичную кладку. Далее обработали фасад антигрибковым и антисептическим составами, очистили и аккуратно восстановили декоративные элементы. Привели в порядок межэтажные пояса, дентикулы, пилястры и кронштейны. Затем окрасили фасад, сохранив прежнее цветовое решение. Завершающим этапом стала отделка цоколя, замена водосточных труб и ремонт входных групп, балконов и лоджий.
Этот шестиэтажный жилой дом был возведен в 1938 году в стиле советского неоклассицизма. Главный фасад здания имеет горизонтальное членение карнизами. Вертикали лоджий объединены нишами и украшены пилястрами. Плиты балконов поддерживаются кронштейнами. Торговая часть на уровне первого этажа выделяется витражным остеклением и выступами. По периметру здания расположен венчающий карниз. Этот дом по праву считается архитектурной жемчужиной Замоскворечья.