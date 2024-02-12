В Москве отремонтировали 10 зданий работы архитектора Зиновия Розенфельда

Девяти- и семиэтажный жилые дома на улице Куусинена были построены в 1955 году по индивидуальному проекту архитекторов Зиновия Розенфельда и Ашота Мндоянца. Внешне простые по форме, они имеют свои отличия. Шесть трехгранных эркеров и высокие, полукруглые сверху окна нижнего этажа украшают фасад второго корпуса. Дополнительный объем зданию придают межэтажные карнизы, увенчанные фризом из триглифов и розеток. В той же стилистике выполнен первый корпус, вместе с которым дом приобретает целостный архитектурно-художественный облик. Уличный фасад первого корпуса облицован керамической плиткой. Часть оконных пространств первого и второго этажей объединена ритмичным рядом арочных наличников. Профилированные плиты балконов поддерживаются кронштейнами. Между четвертым и пятым этажами просматривается широкий карниз. По периметру здания расположен венчающий карниз с модульонами — консолями античного вида, украшенными резными листьями.