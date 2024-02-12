Туман, дожди и до +11°С ожидается в Беларуси в понедельник

МИНСК, 12 фев — Sputnik. В понедельник местами по Беларуси ожидается туман, на отдельных участках дорог сохранится гололедица, сообщили в Белгидромете.
По прогнозам синоптиков, сегодня будет преобладать облачная погода. Днем местами, а по северу во многих районах пройдут дожди. Местами возможен туман, на отдельных участках дорог — гололедица. Ветер юго-восточный 3−8 м/с.
Дневная температура воздуха составит +1…+7°С, по юго-западу воздух прогреется до +8…+11°С.
Из-за тумана и гололедицы на дорогах синоптики объявили на понедельник в стране желтый уровень опасности.
В МЧС в свою очередь предупреждают, что среди факторов опасности погодных условий — снижение видимости, затруднение движения транспорта, увеличение вероятности возникновения дорожно-транспортных происшествий и риск травматизма населения.