Свыше половины месячной нормы осадков выпало ночью 12 февраля в Иркутске

В Иркутске ликвидируют последствия ночного снегопада. По данным Иркутского гидрометцентра, за ночь и утро 12 февраля в городе выпало 5 мм осадков, что превышает 50% месячной нормы (9 мм), сообщили ИА IrkutskMedia в администрации города.



«Как только интенсивность движения на дорогах снизилась, мы вывели максимальное количество техники. Выполняем посыпку противогололедными материалами. С помощью плужных очистителей сдвигаем снежные массы к краю проезжей части. Просим водителей и пешеходов быть осторожнее и обращать внимание на работающую технику», — пояснил руководитель МУП «Иркутскавтодор» Василий Ефремов.

