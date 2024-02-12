Как заряжать мобильный телефон правильно?

— Надо использовать только сертифицированные, заводские зарядные устройства с соответствующими выходными мощностью и вольтажем, без видимых дефектов вроде повреждения корпуса или провода, — рассказали в ГУ МЧС РФ по региону. — Неправильная зарядка гаджетов может привести к пожару, особенно, если устройство нагревается или искрит.
Также не стоит оставлять без присмотра на зарядке пауэрбанки (устройства-накопители энергии. — Ред.), телефоны, смартфоны и планшеты, электросамокаты и гироскутеры, увлажнители воздуха, электронные книги. Не рекомендуется подпитывать устройства ночью, класть под подушку, на кровати, кресла и другие легковоспламеняющиеся поверхности.
Ключевой совет — отключать гаджет от зарядки сразу же, как тот полностью зарядился.