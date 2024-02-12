Как заряжать мобильный телефон правильно?

— Надо использовать только сертифицированные, заводские зарядные устройства с соответствующими выходными мощностью и вольтажем, без видимых дефектов вроде повреждения корпуса или провода, — рассказали в ГУ МЧС РФ по региону. — Неправильная зарядка гаджетов может привести к пожару, особенно, если устройство нагревается или искрит.