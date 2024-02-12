Часть Омска временно останется без холодной воды

«Специалисты проводят ремонтные работы на улице Совхозной, 198, а также на Химиков, 36/1», — сообщили в пресс-службе.
В компании уточнили, что на Герцена, 250/1 холодной воды не будет с 11:00 до 15:00, а с 9:00 до 14:00 водоснабжение отключат следующим адресам:
в домах по улице Химиков: 36, 38; 3, 32/1, 34, 32 и 34/1;
на улице Менделеева: 2, 2/1;
на улице Лаптева: 1, 2, 4, 4а, 6.
По словам специалистов, машина с питьевой водой будет стоять на Химиков, 36 с 9:30 до 14:00.
Ранее «ФедералПресс» рассказывал о крупной коммунальной аварии в Новосибирске. Жители сибирской столицы в мороз остались без горячей воды и отопления, больше 10 человек получили ожоги из-за разлившегося по улицам кипятка.