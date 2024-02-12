Свердловскую область ждут перепады температуры от потепления до морозов в −30°

Днем понедельника на Среднем Урале стихнет ветер и немного потеплеет: ожидается −8°..-13°, на севере и северо-востоке до −14°..-16°. Тепло будет сохраняться до конца суток — в ночь на вторник по области с северо-востока начнет распространяться очень холодная воздушная масса.



Во вторник в области может пройти снегопад до 8−10 мм осадков по северу области и до 3−6 мм на юге. С вечера в регион придет похолодание с ночными температурами до −30° — морозы могут продлиться до субботы.



В Екатеринбурге 12 февраля днем ожидается −9°..-11° с переменной облачностью, без существенных осадков, ветер западный, юго-западный 3−8 м/с.



Во вторник будет сохраняться относительное тепло: ночью −13°, днем −8°. В среду, 14 февраля, придут морозы: ночью температура опустится до −22°, днем составит −20°. В четверг ночью похолодает до −27°, днем температура будет держаться на уровне −22°. Ночью пятницы она установится на −22°, днем потеплеет до −13°. В субботу ночью ожидается −22°, днем −14°.



Ирина Пичурина.