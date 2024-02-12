В Новосибирске избили подростка, столкнувшего мужчину в метро

В соцсетях писали, что парень относится к «правым», но его же соратники осудили его поступок. Во время встречи на Студенческой каждый из компании дал пощечину подростку. Молодые люди назвали это «отпиской» и, возможно, таким образом, они заставили его выйти из «правого движения».