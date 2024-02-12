В Новосибирске избили подростка, столкнувшего мужчину в метро

В Новосибирске мужчины избили подростка, который столкнул пассажира с лестницы на метро Заельцовская. Они били его по щекам. Видео с инцидентом распространено в Telegram-каналах.
На прошлой неделе в соцсетях появилось видео, в котором подросток сталкивает взрослого мужчину с лестницы. Молодые люди объяснили это тем, что мужчина оскорбил их в ответ на вопрос о его попрошайничестве, пишет Сиб.фм.
В соцсетях писали, что парень относится к «правым», но его же соратники осудили его поступок. Во время встречи на Студенческой каждый из компании дал пощечину подростку. Молодые люди назвали это «отпиской» и, возможно, таким образом, они заставили его выйти из «правого движения».
Напомним, в Новосибирске подросток повредил несколько припаркованных машин.