«Если будут силы, пойдём на свидание»: челябинцы рассказали, как отметят День всех влюблённых

День всех влюблённых отмечают во всём мире уже более 16 веков, и вокруг этого праздника ходит немало легенд. Согласно одной из версий, римский император Клавдий II издал приказ о запрете браков для военных, чтобы те лучше сражались в войнах. Но солдаты, отправляясь в долгие походы, всё равно скучали по своим возлюбленным. Священник по имени Валентин, служивший в армии, не мог смотреть на страдания своих сослуживцев. Он начал тайно венчать легионеров и передавать любовные послания. Вести о деятельности священника дошли до императора и его заключили в темницу, где святой познакомился с дочкой стражника Юлией. Он влюбился в девушку и написал ей короткое любовное послание, подписав «Твой Валентин». А 14 февраля священника казнили, именно поэтому праздник отмечают в эту дату, дабы почтить память мученика.